ЄБРР дасть 50 млн євро на розвиток "чистої" енергетики в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку та Євросоюз нададуть 50 млн євро кредитних гарантій для розвитку відновлювальної енергетики в Україні, Лівані, Йорданії та Тунісі.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ЄБРР.

Очікується, що надання кредитних гарантій допоможе отримати загальні інвестиції до 500 мільйонів євро.

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"Ми раді співпрацювати з ЄС з настільки нагальної причини, як кліматичні дії. Наше кредитування в поєднанні з фінансовими інструментами ЄС заохочує більшу участь приватного сектору в інвестиціях, які дуже потрібні для вирішення глобальних викликів майбутнього, включаючи більш стійку модель розвитку. Ця перша угода є лише початком нашої співпраці з ЄС через План зовнішніх інвестицій у сусідніх регіонах ЄС", - заявив віце-президент ЄБРР з питань політики партнерства П'єр Хайльброн.

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