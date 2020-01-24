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ЄБРР дасть 50 млн євро на розвиток "чистої" енергетики в Україні

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Європейський банк реконструкції та розвитку та Євросоюз нададуть 50 млн євро кредитних гарантій для розвитку відновлювальної енергетики в Україні, Лівані, Йорданії та Тунісі.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ЄБРР.

Очікується, що надання кредитних гарантій допоможе отримати загальні інвестиції до 500 мільйонів євро.

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"Ми раді співпрацювати з ЄС з настільки нагальної причини, як кліматичні дії. Наше кредитування в поєднанні з фінансовими інструментами ЄС заохочує більшу участь приватного сектору в інвестиціях, які дуже потрібні для вирішення глобальних викликів майбутнього, включаючи більш стійку модель розвитку. Ця перша угода є лише початком нашої співпраці з ЄС через План зовнішніх інвестицій у сусідніх регіонах ЄС", - заявив віце-президент ЄБРР з питань політики партнерства П'єр Хайльброн.

Нагадаємо:

  • У грудні 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект №2543 про поліпшення інвестклімату у сфері ВДЕ, який передбачає добровільну реструктуризацію "зелених" тарифів (максимум на 15%) з одночасним продовженням термінів їх виплат і скорочення термінів попередніх договорів. 
  • Міністерство енергетики та захисту довкілля презентувало Концепцію "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року, який передбачає збільшення використання відновлюваних джерел енергії на 70%.
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