Для IT-компаній пропонують залишити можливість контрактної форми оподаткування

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на заяву ЄБА.



На початку 2020 року з ініціативою щодо оподаткування для ІТ сфери виступило Міністерство цифрової трансформації. Так, в даній ініціативі головним мотивом є переведення всіх співробітників на трудові відносини.

"При цьому, ПДФО для співробітників скасовується, вводиться податок з виручки (3-7%, з поступовим підвищенням впродовж 5 років). Водночас, військовий збір становитиме 1,5%, ЄСВ – 22% та сплачуватиметься з двох МЗП, а не однієї як є наразі. Водночас, всі податки сплачуватиме компанія, тобто виконуватиме роль податкового агента для своїх працівників", – зазначають в ЄБA.

"Особливістю роботи креативних індустрій є проєктна зайнятість працівників та контрактні відносини, "гнучкі" ролі у процесі створення продукту, виконання роботи в рамках певного проєкту контракторами та можлива залученість контрактора до кількох проєктів одночасно. Тож важливо зберегти такі можливості для індустрії, аби її зростання продовжилось", – зазначає менеджер ІТ комітету Європейської Бізнес Асоціації Ольга Куничак.

Так, проаналізувавши існуючу пропозицію Мінцифри, на думку ІТ комітету Європейської Бізнес Асоціації, робочим рішенням може бути взята за основу пропонована раніше ідея з 5 групою ФОП (5% єдиний податок + 1% збільшення щорічно до загальних 10%, 1,5% військовий збір, 22% ЄСВ з мінімальної заробітної плати) з доданням до неї ініціативи Мінцифри, яка стосуватиметься саме штатних працівників. З одного боку, дане рішення може допомогти отримувати більше податкових надходжень до державного бюджету. З іншого боку, бізнес-модель з використанням контрактноі форми оплати праці між ФОП та Юридичними особами залишиться, що надасть можливість індустрії й надалі розвиватись.

"Тому, щоб продовжувати забезпечувати розвиток індустрії та економіки в цілому, законодавством має бути забезпечено стабільність тих обставин, які стали складовими успіху згаданої індустрії. Безумовно, ці складові успіху мають бути вивчені та поширені на інші сфери. Тож бізнес готовий до діалогу, аби випрацювати комплексний підхід у врегулюванні ситуації та створити привабливу модель оподаткування, яка б влаштовувала більшість економічних акторів, враховуючи при цьому специфіку окремих галузей, як-от креативні індустрії", – резюмували в EBA.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України запропонували змінити оподаткування для IT-компаній.