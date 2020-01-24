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На Чергінівщині створять перший в регіоні індустріальний парк

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Менська міська рада та Чернігівська облдержадміністрація створять перший у регіоні індустріальний парк "Менський".

Про це у Facebook повідомив голова Чергінівської ОДА Андрій Прокопенко, інформує БІЗНЕС.

За його словами, спільна робоча група здійснює всі необхідні організаційні заходи. Зокрема, наразі розробляється детальний план території та доопрацьовується Концепція IП. Після цього парк буде включено до Реєстру індустріальних парків та на конкурсних засадах обрано керуючу компанію.

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"Це перший індустріальний парк на Чернігівщині, його площа – 60 гектарів. Він буде точкою зростання не лише для Менської ОТГ, а й для всієї області", — написав Прокопенко.

Нагадаємо:

Чернігівщина індустріальний парк