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На Чернігівщині у 2020 році запустять 5 сонячних електростанцій

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У поточному році у Чернігівські області планують реалізувати щонайменше п`ять інвестиційних проєктів з будівництва сонячних електростанцій (СЕС).

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко, інформує БІЗНЕС.

За його даними, загальна потужність об’єктів, що будуть введені в експлуатацію, становитиме 149,4 МВт.

Станом на 1 січня 2020 року загальна потужність об’єктів альтернативної, відновлювальної енергетики на Чернігівщині становила 14,2 МВт, що на 48% більше показника 2018 року.

Зокрема, на завершальній стандії перебуває проєкт СЕС у місті Мені, будівництво якої розпочалось минулого року. Сума інвестицій склала близько 9 млн.

"На 18 гектарах встановлено понад 30 тисяч сонячних панелей потужністю 9 МВт. Проєкт на завершальній стадії – йде опломбування приладів обліку електроенергії – найближчим часом станція почне відпускати енергію в енергетичну систему", — написав Прокопенко. 

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