Horizon Capital планує збільшити розмір активів під управлінням до $1 млрд

Інвестиційна компанія Horizon Capital, яка управляє активами в Україні та Молдові на суму близько $850 млн, має намір перевищити планку активів під управлінням до $1 млрд.

Про це повідомила головний виконавчий директор компанії Олена Кошарна в кулуарах Українського дому в Давосі, інформує БІЗНЕС із посланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші головні плани — у найближчому майбутньому будемо керувати понад $1 млрд: це наші прямі інвестиції, кошти співінвесторів і боргове фінансування", — сказала Кошарна.

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Вона уточнила, що фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) обсягом $200 млн вже здійснив дев’ять інвестицій в Україні. "І ще дві угоди закриваємо: 10-я і 11-я інвестиції — це компанії, які швидко розвиваються", — зазначила глава Horizon Capital.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року прем’єрміністр України Олексій Гончарук повідомив, що за 13 років компанія Horizon Capital інвестувала в Україну понад $700 млн.

Довідка: Horizon Capital — управляюча компанія, що займається інвестиціями у компанії із середнім рівнем капіталізації, високим потенціалом зростання і прибутковості в Україні та регіоні.

Заснована у 2006 році чотирма партнерами, які розпочали свою співпрацю з інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), створеного за кошти уряду США в 1994 році з капіталом $150 млн для України та Молдови. Офіси компанії розташовані в Києві та Чикаго.

Мажоритарієм і CEO Horizon Capital є Олена Кошарна.

Компанія управляє чотирма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституціональних інвесторів) з активами понад $850 млн, серед яких WNISEF, EEGF і EEGF II. Засоби зазначених фондів інвестуються в проєкти в Україні та Молдові.