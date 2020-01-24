В Opendatabot повідомили про перше рейдерське захоплення у цьому році

Перше рейдерське захоплення у 2020 році відбулося за допомогою державного реєстратора та приватного нотаріуса на підставі підробленої довіреності.

Про це повідомляється на сайті платформи Опендатабот, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що 21 січня власник і директор ТОВ "Профтім" Смірнов Олег Сергійович отримав від Опендатабот повідомлення про те, що власником його компанії став невідомий йому Моісеєв Максим Сергійович.

Після сповіщення, постраждалий звернувся до Міністерства юстиції та дізнався, що зміна власника була зареєстрована державним реєстратором ЦНАП Печерської РДА Мельніковою Н.С. на підставі, як потім з’ясувалося, підробленої довіреності.

"23 грудня київський приватний нотаріус Андрущенко Людмила Миколаївна засвідчила довіреність. Проте згодом зловмисники підробили в ній реєстраційні дані компанії, мій підпис та печатку. Так на основі підробленої довіреності були внесені недостовірні дані про засновників підприємства. Скоріш за все, злочинці мали намір у подальшому заволодіти корпоративними правами та активами компанії", - заявив директор ТОВ "Профтім" Олег Смірнов.

Повідомляється, що станом на сьогодні вже подано заяву до правоохоронних органів та внесено відомості до ЄДРДР, направлено скаргу до Антирейдерської комісії Мін'юсту.

"Завдяки швидкому реагуванню з боку законого власника ТОВ "Профтім" подальше переоформлення компанії та її майна зупинено", – наголосили в Опендатабот.

Платформа зазначаєє, що щороку в Україні відбувається в середньому 400 рейдерських захоплень. При цьому, з 2014 року кількість рейдерств постійно зростає.

Найчастіше рейдерські захоплення відбуваються в Києві та Київській області. За останні 5 років тут було зареєстровано більше 412 атак. На другому місці – Дніпропетровська та Львівська області.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада ухвалила антирейдерський закон.