Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі

Україна почала поставки газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через газовимірювальну станцію Дроздовичі, що на українсько-польському кордоні.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, інформує БІЗНЕС.

"Уже почалися поставки газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через ГВС Дроздовичі. Скажімо, якщо є заявка на транзит газу з РФ до Польщі обсягом 9 млн куб. метрів на добу, і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі обсягом 2 млн куб. метрів, то фактично транспортується через кордон тільки 7 млн ​​куб. метрів (9-2)", — написав Макогон.

Він зазначив, що раніше Україна не могла здійснювати такі операції через старий транзитний контракт із "Газпромом". Потрібно було фізично вивозити все обсяги газу в Польщу через Дроздовичі, і завозити потрібні обсяги назад через пункт Германович, що вимагало витрат на прокачування і було обмежено технічними можливостями трубопроводу Германович.

"Зараз таких обмежень немає і ми можемо шляхом віртуального реверсу імпортувати весь обсяг газу, який фізично йде з України в Польщу (зараз це 9 млн кубометрів на добу, в минулому році середній транзит до Польщі склав 12 млн кубометрів)", — зазначив глава "Оператора ГТС України".

Він додав, що імпорт з Польщі включає в себе й імпорт газу з польського LNG терміналу. Тобто фактично американський скраплений газ не буде надходити в Україну, а буде заміщуватися російським.

Нагадаємо, 21 січня у НАК "Нафтогаз України" повідомили, що у 2020 році "Оператор ГТС" може запустити віртуальний реверс газу зі Словаччини.