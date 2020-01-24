За рік Дубай на 90% збільшив кількість видачі ліцензій на бізнес

У 2019 році в Дубаї видали майже 38,4 тис. нових ліцензій на бізнес, що на 90% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Український Бізнес Хаб в Арабському світі.

Одну з таких ліцензій отримала локальна компанія UBH General Trading, яка має рахунок в одному з найбільш авторитетних банків емірату — NBD.

Повідомляється, що відкриття нових бізнесів в Дубаї дозволило створити 184 477 робочих місць. У Департаменті економічного розвитку в Дубаї (Dubai Economy) зазначили, що такі цифри підтверджують конкурентоспроможність емірату та його здатність залучати інвесторів до розширення бізнесу в 2019 році значно зросли.

Згідно з останнім звітом сектору реєстрації та ліцензування бізнесу в Dubai Economy, минулого року також зменшилась кількість скасованих ліцензій з 5037 до 4499.

На думку Дубайського департаменту з економічного розвитку, останній закон про прямі іноземні інвестиції сприяв залученню цих інвестицій в економічний сектор Дубая. Також зазначається, що шляхом реструктуризації економічної діяльності 50 комерційних та 35 легких промислових видів діяльності були перетворені на професійну діяльність, що відкриває широкі горизонти для бізнесу.

Нагадаємо, за прогнозами Українського Бізнес Хабу в Арабському світі, у 2019 році товарообіг між ОАЕ та Україною мав перевищити один мільярд доларів.

Довідка: UBH General Trading – це платформа для B2B, B2C, B2G сервісів і послуг. Компанія налагоджує збут і продаж продукції з України.

Компанія займається трейдингом food/non food продукції, надає складські послуги, реалізує інвестиційні проєкти в Дубаї та в Україні, підтримує та допомогає у масштабуванні бізнесу в ОАЕ та регіонах MENA.