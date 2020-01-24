Операції з криптовалютою потраплять під фінмоніторинг

Операції з віртуальними активами потраплять під фінансовий моніторинг. Це передбачено оновленим законом про фінмоніторинг, який вступить в силу 28 квітня 2020 року.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова у інтерв'ю MC Today, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

За її словами, до переліку суб'єктів первинного фінмоніторингу додаються компанії, які надають послуги з обміну, зберігання, реалізації, переведення електронних грошей, в тому числі компанії, діяльність яких пов'язана з криптовалютами.

Згідно з новим законом, біржі, обмінники, банки або інші компанії, які здійснюють платежі в криптовалютах, будуть зобов'язані перевіряти такі операції на суму понад 30 тис. грн в еквіваленті й збирати детальну інформацію про клієнта. При цьому клієнт повинен надати вичерпну інформацію про походження і призначення своїх віртуальних активів. "Якщо така операція буде здаватися підозрілою, про неї необхідно повідомити в Державну службу з фінансового моніторингу. Все це треба для того, щоб переконатися, що клієнт не отримав ці кошти незаконним шляхом", – пояснила Маркарова.

Вона зазначила, що Держфінмоніторинг має доступ до аналітичного продукту, який дозволяє проводити розслідування джерел походження криптоактивів і напрямків їх використання.

"Тобто служба розслідує операції з криптою, і є вже чимало успішних кейсів, які були представлені в тому числі на міжнародному рівні. Зупиняти операції зараз неможливо, але можливо блокувати криптогаманці і вилучати незаконно здобуті криптоактиви. Це можна зробити, отримавши доступ до приватних ключів криптогаманця за результатами проведених комплексних розслідувань", – розповіла міністр.

Але, за її словами, це не означає, що суб’єкт фінансового моніторингу – банк чи інша установа – кожного разу має перевіряти і допитувати одного і того самого клієнта, який проводить одні і ті самі операції з криптовалютами. "Клієнтові один раз потрібно буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки у нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть", – додала Маркарова.

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