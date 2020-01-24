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Нацбанк модернізує платіжну систему України до кінця 2021 року

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Платіжна система України до кінця 2021 року перейде на новий стандарт.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, передає БІЗНЕС.

Нацбанк працює на проєктом із розвитку платіжної інфраструктури України на базі міжнародного стандарту ISO 20022, мета якого – модернізація фінансової інфраструктури та покращення конкурентоспроможності України.

"Стандарт ISO 20022 – це технологічна платформа, яка дає можливість спростити механічні процеси під час здійснення платежів, переносити більше супровідної інформації про платіж. Відповідно, це здешевить транзакції, підвищить гарантованість їхньоъ доставки. Credit transfer, direct debit, різні інформаційні запити, у тому числі про стан рахунку, – все це ми зможемо реалізувати у вітчизняній платіжній інфраструктурі відповідно до формату ISO 20022", – заявив заступник голови НБУ Сергій Холод.

зокрема планується, що впровадження стандарту ISO 20022 в Системі електронних платежів (СЕП) Національного банку відбудеться до кінця 2021 року. Проєкт реалізується у партнерстві із компанією SWIFT за підтримки проекту "Трансформація фінансового сектору" (USAID) та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, в Україні з'явилась ще одна платіжна система.

НБУ платіжна система