Авто з Америки змiнюють авторинок

Олег Диващук

Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

Сьогодні ЄРДР, а завтра – розшук…

Анастасія Гурська

Автомобілізація знову на порядку денному

Олег Диващук

Як "оживити" довгобуди в Україні?

Вікторія Берещак

Запуск ринку землі: поступка великим агрохолдингам…

Михайло Соколов

Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

24
Пт., січ.
28 Нові матеріали

Перепис населення дозволив Україні обігнати низку країн за ВВП на душу населення

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Завдяки останній уточненій інформації щодо чисельності населення України ми отримуємо сьогодні коректні цифри ВВП на душу населення за 2019 рік.

Про це у Facebook повідомив Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, інформує БІЗНЕС.

"Як за один день швидко обігнати низку країн за ВВП на душу населення.. Завдяки останній уточненій інформації щодо чисельності населення України ми отримуємо сьогодні коректні цифри ВВП на душу населення за 2019 рік - 4200$ (номінал). Та обігнали цілу групу країн за цим показником - Болівію, Індонезію, Марокко, Монглію, Анголу, Вірменію тощо", – написав Гетман.

5454545 afaf8

Нагадаємо, 23 січня Дубілет повідомив, що станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37 мільйонів 289 тисяч громадян – це без урахування українців на окупованих територіях та за кордоном.

1-26 грудня 2019 року в Україні провели пробний перепис населення. Зрештою, в уряді підсумували різні дані: інформацію мобільних операторів і соціологів, дані з різних реєстрів та пенсійного фонду.

За рік-два Кабінет міністрів планує запустити єдиний реєстр із даними про чисельність населення України.

ВВП України перепис населення