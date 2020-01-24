Перепис населення дозволив Україні обігнати низку країн за ВВП на душу населення

Завдяки останній уточненій інформації щодо чисельності населення України ми отримуємо сьогодні коректні цифри ВВП на душу населення за 2019 рік.

Про це у Facebook повідомив Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, інформує БІЗНЕС.

"Як за один день швидко обігнати низку країн за ВВП на душу населення.. Завдяки останній уточненій інформації щодо чисельності населення України ми отримуємо сьогодні коректні цифри ВВП на душу населення за 2019 рік - 4200$ (номінал). Та обігнали цілу групу країн за цим показником - Болівію, Індонезію, Марокко, Монглію, Анголу, Вірменію тощо", – написав Гетман.

Нагадаємо, 23 січня Дубілет повідомив, що станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37 мільйонів 289 тисяч громадян – це без урахування українців на окупованих територіях та за кордоном.

1-26 грудня 2019 року в Україні провели пробний перепис населення. Зрештою, в уряді підсумували різні дані: інформацію мобільних операторів і соціологів, дані з різних реєстрів та пенсійного фонду.

За рік-два Кабінет міністрів планує запустити єдиний реєстр із даними про чисельність населення України.