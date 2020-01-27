Журнал БІЗНЕС переміг у конкурсі "Фаворит Успіху - 2019"

Результати дослідження споживчих уподобань українців оприлюднені на офіційному сайті рейтингу, інформує БІЗНЕС.

Також до трійки лідерів увійшли TOP-100 і видання "Деловая столица".

Наголошується, що результати рейтингу відображають думку небайдужих споживачів по відношенню до асортименту ринкових пропозицій у зазначених категоріях, ступінь готовності респондентів рекомендувати пропозиції в якості найкращого вибору.

Всього у дослідженні представлено 600 категорій, серед яких торгові марки товарів, послуги, заклади, ЗМІ.

Дослідження проводилося протягом 2019 року. Всього було опитано 38620 респондентів з усіх регіонів України за виключенням окупованих територій. Серед опитаних — експерти, успішні особистості та споживачі.