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Журнал БІЗНЕС переміг у конкурсі "Фаворит Успіху - 2019"

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Журнал БІЗНЕС посів перше місце в категорії "Ділове видання" щорічного рейтингу довіри громадськості "Фаворит Успіху-2019".

Результати дослідження споживчих уподобань українців оприлюднені на офіційному сайті  рейтингу, інформує БІЗНЕС.

Також до трійки лідерів увійшли TOP-100 і видання "Деловая столица".

Наголошується, що результати рейтингу відображають думку небайдужих споживачів по відношенню до асортименту ринкових пропозицій у зазначених категоріях, ступінь готовності респондентів рекомендувати пропозиції в якості найкращого вибору.

Всього у дослідженні представлено 600 категорій, серед яких торгові марки товарів, послуги, заклади, ЗМІ. 

Дослідження проводилося протягом 2019 року. Всього було опитано 38620 респондентів з усіх регіонів України за виключенням окупованих територій. Серед опитаних — експерти, успішні особистості та споживачі. 

 

журнал Бізнес дослідження Фаворит Успіху-2019