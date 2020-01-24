Україна запропонує інвесторам нову модель розвитку "зеленої" енергетики

Про це повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів в "Українському домі", інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про "зелену" енергетику, то, по суті, ми наразі ведемо діалог із бізнесом, щоб віднайти прийнятну модель для діючих інвесторів, які вже інвестували, і ніхто не говорить про урізання "зелених" тарифів. Ми, скоріше, говоримо про альтернативний механізм стимулювання, який ми запропонуємо, нову модель, на яку інвестори зможуть піти добровільно", — сказала Ковалів.

За її словами, про ретроспективні зміни не йдеться. "Це буде пропозиція від держави, можливо, на дещо зменшений рівень "зеленого" тарифу, але на більш тривалий період", — уточнила заступник глави Офісу президента.

При цьому вона нагадала, що не тільки Україні доводиться переглядати умови розвитку ВДЕ, але, на відміну від інших європейських країн, країна шукає збалансовані варіанти вирішення проблеми, які дали б змогу бізнесу розвиватися, а державі — зняти велике фінансове навантаження з виплат за "зеленим" тарифом. "Це не якийсь єдиний випадок, коли Україна йде цим шляхом, але ми не хочемо йти шляхом Іспанії, Румунії, Угорщини, які сильно урізали "зелені" тарифи", — сказала Ковалів.

Вона також зазначила, що українська енергосистема через проблеми з балансуванням енергоринку не може витримати такої кількості "зеленої" енергетики. "Якщо тільки минулого року ввели 4,2 ГВт ВДЕ, це дуже багато навіть за мірками Європи. Такими темпами ми за п'ять років добудуємо додатково третину всієї генерації, яка є у нас, і гостро постане питання, чим її балансувати", — сказала Ковалів.

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