Сильна гривня розорює українських постачальників — власник UBC Group

Через зміцнення гривні торгово-промисловий холдинг UBC Group, який працює в сфері холодильної техніки і промо-продуктів, вже більш ніж на 90% перейшов на використання імпортних матеріалів.

Про це у Facebook повідомив власник та президент UBC Group Ігор Гуменний, інформує БІЗНЕС.

Він констатує, що промислове виробництво в грудні 2019 року прогнозовано впало на 7,7% у порівнянні з груднем 2018 року, а "щастя ревальвації, сильної гривні буквально зупиняє і розорює наших українських постачальників".

"Ми вже більш, ніж на 90% перейшли на імпортні матеріали. Вивезли все штампи до Туреччини і Китаю. Якщо рік тому ми замовляли різну штампувальну комплектацію в Україні — тепер веземо з Туреччини або Китаю. Ось так в сучасному відкритому світі працює економіка", — написав Гуменний.

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