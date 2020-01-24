Сильна гривня розорює українських постачальників — власник UBC Group

Через зміцнення гривні торгово-промисловий холдинг UBC Group, який працює в сфері холодильної техніки і промо-продуктів, вже більш ніж на 90% перейшов на використання імпортних матеріалів.
Про це у Facebook повідомив власник та президент UBC Group Ігор Гуменний, інформує БІЗНЕС.
Він констатує, що промислове виробництво в грудні 2019 року прогнозовано впало на 7,7% у порівнянні з груднем 2018 року, а "щастя ревальвації, сильної гривні буквально зупиняє і розорює наших українських постачальників".
"Ми вже більш, ніж на 90% перейшли на імпортні матеріали. Вивезли все штампи до Туреччини і Китаю. Якщо рік тому ми замовляли різну штампувальну комплектацію в Україні — тепер веземо з Туреччини або Китаю. Ось так в сучасному відкритому світі працює економіка", — написав Гуменний.
Нагадаємо:
- За даними Держстату, промислове виробництво в Україні в 2019 році знизилося на 1,8% порівняно з 2018 роком, зокрема в грудні 2019 року проти грудня-2018 зниження становило 7,7%.
- За даними Нацбанку, курс гривні до долара у 2019 році підвищився на 16,9% — з 27,69 грн у січні 2019 року до 23,68 грн станом на 1 січня 2020 року.