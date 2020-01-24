Стало відомо, які промзони Києва перетворять на технопарки

У Києві на місці промислових і комунально-складських територій створять багатофункціональні райони з громадськими просторами і центрами, а також підприємства з сучасними технологіями.

Про це йдеться в повідомленні комунальної організації "Інститут генерального плану м.Києва" в Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що такий розвиток виробничих територій Києва повністю відповідає параметрам, характерним для сучасних європейських міст.

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"Перетворення промислових територій недалеко від центру міста на багатофункціональні райони дозволить місту скоротити так звані маятникові міграції в робочі дні", – переконані в організації.

Генплан передбачає перепрофілювання 1662 га територій для громадської багатофункціональної, житловий багатоквартирної забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури в промрайонах і промзонах:

"Подільсько-Куренівська",

"Дніпровська",

"Микільська Борщагівка",

"Нивки",

"Відрадний",

"Теличка",

"Воскресенський",

"Дарницький",

"Корчувате",

"Пирогово".

В перспективі перепрофілювання промзон поліпшить якість життя в сусідніх житлових кварталах і поліпшить екологічну ситуацію в місті.

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