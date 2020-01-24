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Стало відомо, які промзони Києва перетворять на технопарки

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У Києві на місці промислових і комунально-складських територій створять багатофункціональні райони з громадськими просторами і центрами, а також підприємства з сучасними технологіями.

Про це йдеться в повідомленні комунальної організації "Інститут генерального плану м.Києва" в Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що такий розвиток виробничих територій Києва повністю відповідає параметрам, характерним для сучасних європейських міст.

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"Перетворення промислових територій недалеко від центру міста на багатофункціональні райони дозволить місту скоротити так звані маятникові міграції в робочі дні", – переконані в організації.

Генплан передбачає перепрофілювання 1662 га територій для громадської багатофункціональної, житловий багатоквартирної забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури в промрайонах і промзонах:

  • "Подільсько-Куренівська",
  • "Дніпровська",
  • "Микільська Борщагівка",
  • "Нивки",
  • "Відрадний",
  • "Теличка",
  • "Воскресенський",
  • "Дарницький",
  • "Корчувате",
  • "Пирогово".

В перспективі перепрофілювання промзон поліпшить якість життя в сусідніх житлових кварталах і поліпшить екологічну ситуацію в місті.

Нагадаємо:

технопарк промзони Києва