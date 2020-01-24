Стало відомо, які промзони Києва перетворять на технопарки

У Києві на місці промислових і комунально-складських територій створять багатофункціональні райони з громадськими просторами і центрами, а також підприємства з сучасними технологіями.
Про це йдеться в повідомленні комунальної організації "Інститут генерального плану м.Києва" в Facebook, інформує БІЗНЕС.
Зазначається, що такий розвиток виробничих територій Києва повністю відповідає параметрам, характерним для сучасних європейських міст.
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"Перетворення промислових територій недалеко від центру міста на багатофункціональні райони дозволить місту скоротити так звані маятникові міграції в робочі дні", – переконані в організації.
Генплан передбачає перепрофілювання 1662 га територій для громадської багатофункціональної, житловий багатоквартирної забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури в промрайонах і промзонах:
- "Подільсько-Куренівська",
- "Дніпровська",
- "Микільська Борщагівка",
- "Нивки",
- "Відрадний",
- "Теличка",
- "Воскресенський",
- "Дарницький",
- "Корчувате",
- "Пирогово".
В перспективі перепрофілювання промзон поліпшить якість життя в сусідніх житлових кварталах і поліпшить екологічну ситуацію в місті.
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