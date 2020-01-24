"Бізнесмени мають бути героями": Топ-6 тез власника МХП у Давосі

Про це він розповів під час панельної дискусії "Завдання на $50 млрд: як бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат в новій Україні", яка відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу МХП.

Наводимо ключові тези Косюка:

1. Україна має стати найкращою країною для ведення бізнесу в регіоні. На думку власника МХП, досягти цього достатньо просто і у влади є всі інструменти. За його розрахунками, якщо держава візьме приклад з сусідів та повертатиме частину капітальних витрат бізнесу (capex), завести $50 млрд інвестицій буде не складно. Державний бюджет від цього лише виграє, бо отримуватиме прямі податкові надходження. "Якщо країна отримає $50 млрд інвестицій і покриє 30% цих інвестицій з бюджету, це коштувало б Україні $15 млрд, але тільки у вигляді податків країна отримає 12 мільярдів на рік", — заявив Косюк.

2. Зупинити трудову міграцію та повернути людей в Україну — спільне завдання держави та бізнесу. "Коли ми піднімемо зарплати, поставимо нове обладнання, побудуємо нові заводи — це буде найкраще місце для них, значно краще, ніж у них є зараз за межами України. І так ми зможемо повернути їх назад", — вважає Косюк. Завдання ж влади — завести в країну якомога більше бізнесу, який конкуруватиме між собою за кадри.

3. Чинна українська влада зацікавлена в реальних реформах та готова до діалогу з бізнесом. "На моїй першій зустрічі з прем'єр-міністром я був приємно вражений. Прем'єр-міністр прийшов і його першим питанням було: "Окей, що я можу для вас зробити як прем'єр-міністр?" Вперше хтось з влади запитав, що він може зробити для бізнесу", — поділився очільник МХП.

Читайте також:

Про Давос без шапок, політики та канабісу

У Давосі триває ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)

4. Бізнесмени мають бути героями. "Якщо ви сидите та чекаєте, що гроші або бізнес просто хтось якось вам надасть, ви його не побудуєте. Ви повинні бути героями, щоб інвестувати, і вірити, що ви робите все правильно", — порадив підприємцям Юрій Косюк.

5. Країна повинна думати як бізнес. "Я намагаюся знайти рішення, в який наступний проект МХП буде інвестувати. В Хорватію, де субсидування не менше 25% капітальних вкладень, або Саудівську Аравію з їх пільговим кредитуванням на 20 років з нульовою відсотковою ставкою, або в Україну? Держава повинна бути дуже конкурентною, змагатися з нашими сусідами", — поділився своїм баченням залучення інвестицій в Україну Косюк.

6. Ефективний та прозорий бізнес — ключ до економічного зростання. "Коли в Україні буде 100 таких компаній як МХП, Україні не треба буде нікуди йти — ми вже будемо європейською країною з сильною економікою", — заявив Косюк.

Нагадаємо: