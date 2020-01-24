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Пт., січ.
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За рік підприємства заборгували "Укренерго" понад 2,5 млрд грн

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Заборгованість підприємств перед Національною енергетичною компанією "Укренерго" за підсумками 2019 році становить понад 2,5 млрд грн.

Про це на пресконференції повідомив глава компанії Всеволод Ковальчук, інформує БІЗНЕС.

 "2,5 мільярда гривень – це загальна сума дефіциту коштів, яку ми маємо на сьогодні", – сказав Ковальчук.

За його даними, загальний борг за послуги передачі і диспетчеризації становить 1,5 млрд грн. Ще 0,4 млрд грн "Укренерго" недоотримало від компаній, якими оплата тарифу припинена рішенням суду. "Крім того, 0,6 мільярда гривень –заборгованість держпідприємства "Енергоринок" перед "Укренерго", – сказав глава компанії.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в "Укренерго" попередили про нові обмеження у роботі електростанцій.

Укренерго Всеволод Ковальчук