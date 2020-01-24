За рік підприємства заборгували "Укренерго" понад 2,5 млрд грн

Заборгованість підприємств перед Національною енергетичною компанією "Укренерго" за підсумками 2019 році становить понад 2,5 млрд грн.

Про це на пресконференції повідомив глава компанії Всеволод Ковальчук, інформує БІЗНЕС.

"2,5 мільярда гривень – це загальна сума дефіциту коштів, яку ми маємо на сьогодні", – сказав Ковальчук.

За його даними, загальний борг за послуги передачі і диспетчеризації становить 1,5 млрд грн. Ще 0,4 млрд грн "Укренерго" недоотримало від компаній, якими оплата тарифу припинена рішенням суду. "Крім того, 0,6 мільярда гривень –заборгованість держпідприємства "Енергоринок" перед "Укренерго", – сказав глава компанії.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в "Укренерго" попередили про нові обмеження у роботі електростанцій.