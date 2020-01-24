Міжнародний арбітраж для інвесторів можуть створити на основі існуючого — Ковалів

Про це повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в коментарі Інтерфакс-Україна, інформує БІЗНЕС.

"Я думаю, ми визначимося в найближчі місяць-два. Одна опція — абсолютно нова структура. Але у нас же вже фактично є комерційний арбітраж. Він працює на рівні середніх компаній. Але це не те, чого очікують інвестори. Водночас є версія, що побудувати щось з нуля легше, ніж пробувати перезавантажити старий. Але подивимося з точки зору процедур, часу, витрат, як це краще створити", — зазначила вона.

Ковалів додала, що Міністерство юстиції вже напрацювало проєкти змін до законодавства для запуску такої структури.

"Але ми ще поспілкуємося з нашим юридичним співтовариством і з тими українськими юристами, які є арбітрами, і з арбітрами в інших судах, щоб їм було цікаво сюди приїхати. Хочемо створити інструмент, який буде легкий, зручний для бізнесу", — наголосила Ковалів.

За її словами, змінювати Конституцію не знадобиться. "Як правило, кожна сторона вибирає по арбітру і вони вже шукають третього, домовляються. Якщо вони не можуть домовитися, включається процедура адміністративного нагляду", — зазначила Ковалів.

Нагадаємо, 23 січня у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні з’явиться міжнародний арбітраж для інвесторів задля гарантованого захисту права власності.