Гончарук анонсував енергоефективність, диверсифікацію і збільшення видобутку газу

Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що пріоритетом для України в енергетичній сфері будуть енергозберігаючі технології, диверсифікація поставок джерел енергії та нарощування видобутку природного газу, що передбачає інвестиції в розвідку і технології.

Про це Гончарук сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), відповідаючи на запитання шведського політика Карла Більдта, передає БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря НАК "Нафтогаз" Олени Осмоловської.

Питання Більдта полягало в тому, що Україна робитиме в газовій сфері після добудови Росією "Північного потоку 2".

"Ми повинні думати про те, щоб стати сильнішими зсередини, стати більш ефективними, в першу чергу, в енергетиці. Україна споживає дуже багато енергії, і дуже багато з цього витрачає неефективно. Стратегічний напрямок номер один — енергоефективність", — заявив Гончарук.

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Другий напрямок — диверсифікація. За словами прем'єра, жоден постачальник енергії не повинен отримати домінуюче становище.

"Третій напрямок — знайти можливості добувати більше, інвестувати в розвідку, технології, видобуток. Для цього необхідно залучити інвестиції", — сказав Гончарук.

У 2019, згідно з інформацією "Укргазвидобування", найбільша газовидобувна компанія країни видобула 13,6 млрд кубометрів газу, що менше показника 2018 року, який склав 13,8 млрд кубічних метрів газу.

Нагалаємо, 23 січня прем’єрміністр України Олексій Гончарук у Давосі заявив, що уряд планує навесні 2020 року підготувати пакет законопроєктів щодо спрощення податкового законодавства. Також він визначив пріоритетні напрямки на наступні 5 років.