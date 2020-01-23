В Україні за рік на 39% зросла кількість реєстрацій електрокарів

У 2019 році в Україні зареєстрували 7700 електромобілів, що на 39% перевищує показник 2018 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Федерації роботодавців автомобільної галузі.

Так, у четвертому кварталі 2019 року було здійснено на 5% менше реєстрацій, ніж у попередньому кварталі.

Найпопулярнішим брендом в Укаїні залишається Nissan, який охоплює 43% ринку. На другому місці Tesla, яка займає 15% ринку — це майже вдвічі більше, ніж у 2018 році.

Третю сходинку займає Renault з часткою ринку 10%. Замикають топ-5 Volkswagen і BMW з показниками 5% і 4% відповідно.

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Зазначається, що при підрахунку враховувалися тільки первинні і вторинні реєстрації авто, а також привезених з-за кордону. Не увійшли до статистики перереєстрації та тимчасові реєстрації.

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