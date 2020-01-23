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Deutsche Bahn заперечує передачу "Укрзалізниці" йому в управління

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Найбільший залізничний оператор Німеччині, компанія Deutsche Bahn, заперечила заяву про передачу "Укрзалізниці" йому в управління.

Про це повідомили у пресслужбі Deutsche Bahn у відповідь на запит DW, інформує БІЗНЕС.

У компанії наголосили, що співпраця буде базуватися лише на наданні консультаційних послуг. 

"DB Engineering & Consulting — консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту — консультуватиме і підтримуватиме Укрзалізницю у підприємницьких і технічних питаннях", — повідомили у Deutsche Bahn.

Підписати остаточні документи про співпрацю з "Укрзалізницею" німецький оператор планує на початку лютого 2020 року.

Нагадаємо, 23 січня під час Українського снінадку у Давосі прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що "Укрзалізницю" передадуть в управління найбільшому залізничному оператору Німеччини на 10 років. Проте напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що фахівці Deutsche Bahn будуть надавати лише консультаційні послуги для реформи "Укрзалізниці".

Укрзалізниця Deutsche Bahn