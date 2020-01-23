БІЗНЕС відкрив реєстр українських бізнесменів, які претендують на індивідуальну "інвестиційну няню"

Президент України Володимир Зеленський 22 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав міжнародних інвесторів вкладати гроші Україну. "Україна підготувала програму Investment nanny (Інвестиційна няня). Кожній великій компанії, яка приведе в Україну більше $100 млн ми забезпечимо окремий контракт на захист з державою. У вас буде менеджер, який розмовляє п’ятьма мовами і з яким буде контакт в режимі 24/7. У інвестора не буде жодних проблем", — заявив він.

Журнал БІЗНЕС вирішив створити публічний реєстр українських бізнесменів, які претендують на індивідуальну "інвестиційну няню" за критерієм "проінвестував в економіку $100 млн".

В українські "ясла" потрапляють такі бізнесмени та підприємства:

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський

Український бізнесмен Олександр Ярославський у 2019 році розпочав проєкт з побудови аеропорту у Дніпрі, оцінюючи інвестиції в $60-70. Також варто зазначити, що в міжнародний аеропорт "Харків" Ярославський інвестував $107 млн. Крім того, Ярославський заявив про готовність інвестувати $100 млн у будівництво нового аеропорту в Донецьку після реінтеграції Донбасу. "Я довго думав і вирішив дати 100 млн доларів і побудувати новий аеропорт у Донецьку. З урахуванням того, що я в цьому розумію, наша компанія має досвід і будівництва, і експлуатації, я готовий побудувати новий аеропорт на місці зруйнованого повністю старого", — сказав бізнесмен.

Голова наглядової ради і президент ПАТ “Концерн Галнафтогаз”, засновник OKKO Group Віталій Антонов

Загальний обсяг інвестицій бізнесів пана Антонова в економіку України перевищує $1 млрд. “Ми створили ліквідний бренд, вельми привабливий для інвесторів. Банки дають нам кредити без зволікань і сумнівів — це і є свідчення інвестиційної привабливості нашого бізнесу”, — зазначає Віталій Антонов.

Співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк

Володимир Поперешнюк зазначає, що його компанія цього року буде інвестувати в бізнес $100 млн. "При цьому з мене буде стягнуто 200 млн. податків. Тобто, я змушений брати кредити на розвиток і мати втричі менший інвестиційний потенціал. Як при такому підході влади хтось може розраховувати на "халяву" та пільгові умови? Чому б не зробити усім сприятливі умови та податкові канікули? Податки – це зменшення інвестиційного ресурсу з економіки. Чим вищі податки, тим менші інвестиції, і нижча швидкість економічного зростання. Не треба обіцянок на публіку. Коли в Україні будуть найкращі умови для бізнесу та найнижчі податки, інвестори прийдуть самі", – повідомив бізнесмен.

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