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Степан Черновецький розкрив подробиці "іспанської справи"

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Іспанське слідство не мало публічно доступної інформації стосовно походження інвестицій президента інвестиційного фонду Chernovetskyi Investment Group Степана Черновецького і не хотіли визнавати власні помилки.

Про це Черновецький заявив у інтерв’ю виданню "Focus, інформує БІЗНЕС.

"Коли мене затримували, суд не володів інформацією, що я продав банк ("Правекс-банк був проданий у 2008 році за $750 млн) за сотні мільйонів доларів. Слідство не озвучило жодних навіть припущень, якими такими нібито кримінальними шляхами були отримані кошти для інвестицій в Іспанію. Власне, все попереднє слідство і було побудовано на такого роду "припущеннях". І закінчилося все цілком закономірно: справу закрито. Тільки система дуже повільна, і слідство наполегливо відмовлялося визнавати свої помилки, тому все зайняло так багато часу", — заявив бізнесмен.

За його словами, жодних звинувачень іспанські слідчі йому не висунули, не було навіть задано жодних питань.

"Звинувачення не було, а от на чому будувалася вся ця історія — загадка. Нічого конкретного, одні підозри. Іспанських адвокатів ця ситуація дивує менше, ніж мене, мабуть, вони до такого звикли, адже мій випадок далеко не унікальний. Таких ситуацій багато: багатих або відносно багатих іноземців заарештовували на місяці, в результаті справи розвалювалися, їх відпускали, а за цей час їх бізнеси в Іспанії руйнувалися. Їм нічого іншого не залишалося, як їхати. Можливо, це система такої сигнал посилає: "ми вам не раді", — розповів Черновецький.

Він вважає, що саме затримання проходило демонстративно з метою створити штучний ажіотаж, в той час, коли в будинку перебувала дружина і маленькі діти бізнесмена.

"Вони стверджують, що довго стежили за мною. Якщо стежили, то точно знали, як я живу, з ким і що немає потреби так вриватися в будинок, де крім сплячої сім'ї та кількох людей персоналу нікого більше не було. Та якби мене просто викликали в поліцію або в суд, то я б прийшов, відповів на всі питання, мені приховувати нема чого, у мене все законно і чесно. Це, до речі, за підсумком в своєму рішенні про закриття справи суд і написав. За весь цей час слідство у своїй ініціативою не задало мені жодного питання, не взяло жодного пояснення, я все робив за власною ініціативою", — заявив бізнесмен.

За його словами, ця історія більшою мірою відбилася на іспанському бізнесі, в який він інвестував і який був "вбитий" діями чиновниками, проте в Україні він продовжує інвестувати в IT-сектор, інфраструктурні проєкти у сфері охорони здоров'я та освіти.

Нагадаємо, у липні 2016 року іспанські правоохоронні органи затримали Степана Черновецького у будинку в Барселоні. За три роки суд Іспанії закрив справу, визнавши інвестиції Черновецького в країну законними.

Chernovetskyi Investment Group Степан Черновецький іспанська справа