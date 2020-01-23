"Суворе рішення": В уряді відреагували на заборону українського м’яса птиці в ЄС

Рішення Євросоюзу призупинити імпорт м’яса птиці з України через пташиний грип є значно суворішим, ніж мало би бути.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Рішення ЄС щодо обмеження ввезення м‘яса птиці через випадок пташиного грипу у Вінницькій області є значно суворішим, ніж мало бути", — написав торгпред.

Він повідомив, що українська сторона співпрацює з ЄС, щоб оперативно скоригувати це рішення. Цього і наступного тижня представники уряду проведуть консультації з цього приводу в Брюселі.

"Нажаль, через важливість і терміновість цього питання для України ми вимушені призупинити роботу по інших важливих завданнях співпраці з ЄС у сфері санітарії і фітосанітарії. Сподіваюсь невдовзі ми знайдемо рішення і повернемося до звичайного режиму співпраці, — підсумував Качка.

Нагажаємо, Держспоживслужба України повідомила, що 22 січня Єврокомісія попередила Україну про призупинення ввезення з країни до ЄС м’яса птиці, не дотримавшись попередніх домовленостей.