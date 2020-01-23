Товарообіг роздрібної торгівлі торік збільшився на 19%

За 2019 рік роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) збільшився на 19% у порівнянні із 2018 роком, до 795,2 млрд грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Державну службу статистики.

Лідером за обсягами товарообігу роздрібних підприємств у 2019 році було місто Київ (майже 185,7 млрд грн). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (79,4 млрд грн); друге — Київська (64,2 млрд грн); третє — Одеська (63,7 млрд грн) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за 2019 рік продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (5,1 млрд грн), Чернівецької (8,4 млрд грн) та Тернопільської (8,8 млрд грн) областей.

Нагадаємо, за січень-листопад 2019 року товарообіг роздрібних підприємств України збільшився на 11,5%.