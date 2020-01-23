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Чт., січ.
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Уряд планує об'єднати українську енергосистему з європейською до 2023 року

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Кабінет міністрів планує до 2023 року інтегрувати енергетичну систему України із загальноєвропейською до 2023 року.

Про це заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук під час українського сніданку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає БІЗНЕС.

"До 2023 року ми плануємо об'єднати нашу енергетичну систему з європейською, стати частиною Digital single market (Цифровий єдиний ринок, планована економічна зона країн ЄС з фокусом на телекомунікації та цифрову економіку. - Ред.)", – сказав Гончарук.

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Він наголосив, що Україна зберігає курс на євроінтеграцію. "Ми будемо максимально прагнути синхронізувати наші правила, наші регуляції з нашими європейськими колегами", – зазначив Гончарук.

Нагадаємо, Зеленський затвердив заборону на імпорт електрики з Росії.

Україна енергосистема