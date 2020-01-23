Уряд планує об'єднати українську енергосистему з європейською до 2023 року

Кабінет міністрів планує до 2023 року інтегрувати енергетичну систему України із загальноєвропейською до 2023 року.

Про це заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук під час українського сніданку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає БІЗНЕС.

"До 2023 року ми плануємо об'єднати нашу енергетичну систему з європейською, стати частиною Digital single market (Цифровий єдиний ринок, планована економічна зона країн ЄС з фокусом на телекомунікації та цифрову економіку. - Ред.)", – сказав Гончарук.

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Він наголосив, що Україна зберігає курс на євроінтеграцію. "Ми будемо максимально прагнути синхронізувати наші правила, наші регуляції з нашими європейськими колегами", – зазначив Гончарук.

Нагадаємо, Зеленський затвердив заборону на імпорт електрики з Росії.