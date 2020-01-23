Рівень 2017 року: Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції

Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком і повернулася на рівень 2017 року, посівши 126-те місце зі 180.

Про це свідчать дані дослідження міжнародної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції-2019", інформує БІЗНЕС.

"Мінус два. 30 балів зі 100 можливих – результат "Індексу сприйняття корупції-2019" для України. Ми повернулися на рівень 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу – Киргизстан, Азербайджан та Джибуті".

Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце). Лідирує серед сусідів Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце).

Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Водночас у деяких сусідів індекс знизився: Румунія – мінус 3 бали, Угорщина – мінус 2, Молдова – мінус 1.

Лідери рейтингу у 2019 році суттєво не змінилися. На першому місці – Нова Зеландія та Данія (по 87 балів). У кінці списку Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).

Щоб знизити рівень корупції в Україні, владі у 2020 році рекомендують:

сформувати незалежну та професійну судову владу,

забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери,

позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним і корупційним злочинам,

підвищити ефективність систем запобігання політичної корупції,

запустити відкритий та підзвітний процес приватизації держмайна.



Індекс сприйняття корупції (СРІ) – показник, який Transparency International розраховує з 1995 року на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства.

Нагадаємо, торік Україна зазнала понад 1,4 млрд грн збитків через корупцію.