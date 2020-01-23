"Нам вірять": Зеленський побачив у Давосі підтримку інвесторів

Про це він сказав за підсумками участі у Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба відкривати Україну, відкидати такі слова, як "корупційна", "застаріла", згадки про старі бізнес-групи чи політичний вплив", – сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що він провів важливі зустрічі на полях форуму. "Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто слова... Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили, треба постійно розмовляти з інвесторами", – вважає глава держави.

Нагадаємо, 22 січня президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі анонсував запуск програми "Інвестиційна няня", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну.