ЄС раптово заборонив імпорт м'яса птиці з України

Європейський союз ввів тимчасову заборону на ввезення на свою територію м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з України, не врахувавши попередні партнерські домовленості.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродпотребслужби).

Зазначається, що відповідна інформація надійшла 22 січня від Європейської Комісії. У відомстві уточнили, що яйця та яєчна продукція під заборону не підпадають.

"Україна, відповідно до міжнародних зобов’язань, як член Світової організації торгівлі (СОТ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), невідкладно, на випередження повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнано еквівалентними тим, які здійснюють країни-члени ЄС. Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони", — заявили у Держпродпотребслужбі.

Нагадаємо, 18 січня 2019 року на підприємстві "Хутір" на Вінниччині зареєстрували загибель птиці, в яких діагностували "грип птиці". До епізоотичного вогнища, крім цього підприємства, віднесено господарства ТОВ "Немирів-Поділля" та СТОВ "Колосок" (Бугаків, Немирівський район). До зони захисту (3 км зона навколо епізоотичного вогнища) віднесено з населених пунктів Немирівського району, а до зони спостереження (10 км зона) — 23 населених пункти цього ж району.

Востаннє випадки грипу птиці фіксувалися наприкінці 2016 — на початку 2017 років.