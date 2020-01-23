ГМК України увійшов у найважчу за 15 років кризу — глава "Укрметалургпрому"

У 2019 році гірничо-металургійний комплекс України увійшов у найважчу за останні 15 років кризу.

Про це заявив президент об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у інтерв'ю "Українським Новинам", інформує БІЗНЕС.

"У 2019 ми увійшли, напевно, в найважчу кризу за останні 15 років. У 2019 ціни на основні види продукції, які ми експортуємо, знизилися на 12-15%. При цьому на гарячокатаний рулон, ціни за останні два роки впали майже на 38%. Це істотне падіння протягом досить довгого періоду часу. І питання не тільки в поточних цінах, а й в прогнозах на 2020 рік. Можна очікувати, що падіння попиту триватиме", — сказав Каленков.

За його даними, у 2019 році було вироблено 20,8 млн тонн сталі, прокату — 18,20 млн т, чавуну 20,06 млн т. Номінальна виробнича потужність по сталі в Україні після втрати підприємств на тимчасово неконтрольованій території становить 28,3 млн тонн. "Відповідно, завантаження в поточному році досягне близько 72%", — каже глава "Укрметалургпрому".

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Говорячи про обсяги експорту, він повідомив, що всьому ГМК він складе приблизно $14 млрд, в тому числі експорт залізорудної сировини склав близько $3 млрд. "У 2019 частка експорту збільшилася через падіння внутрішнього ринку на 12%. Це істотне падіння. У минулому році внутрішній ринок становив 5,3 млн тонн, в цьому — 4,7 млн ​​тонн", — повідомив Каленков.

Основними ринками збуту продукції для України стали країни Євросоюзу (34-35%), Північна Африка (18%), і країни Близького Сходу (11%).

Водночас торік імпорт скоротився на 2,8%. "У 2018 році він був 1,44 млн тонн, в 2019 році — 1,4 млн тонн. У той же час внутрішній ринок впав на 12%, таким чином, частка імпорту збільшилася з 27% до 30%", — констатує глава об`єднання.

Коментучи світову тенденцію, Каленков зауважив, що у світі налічується близько 440 млн т на рік надлишкових сталеплавильних потужностей. При цьому на заміну старим потужностям вводяться нові, більш ефективні. "Собівартість у конкурентів зменшується, зростає глобальна конкуренція. У наступні рік-півтора тиск на ціни буде зберігатися і, навіть якщо в найближчі місяці вони кілька підвищаться, то в подальшому знову підуть на спад. Тому на найближче майбутнє у нас досить песимістичні очікування", — каже він.

За його словами, ситуацію ускладнило також введення деякими країнами торгових обмежень. Уряди намагаються захистити своїх виробників і всіма силами захистити свої внутрішні ринки від імпорту.

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