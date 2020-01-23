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23
Чт., січ.
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Мільярдер Рей Даліо назвав готівку сміттям і розповів, як варто інвестувати гроші

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Мільярдер Рей Даліо вважає, що мати добре диверсифікований портфель набагато краще, ніж зберігати гроші готівкою.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNBC під час Всесвітнього кономічного форому у Давосі, інфомує БІЗНЕС.

Він зазначив, що інвестиційний портфель повинен бути збалансованим.

 "Кеш — це сміття. Виходьте з нього. Думаю, потрібно мати певну кількість золота в портфелі", — сказав мільярдер.

Крім того, підприємець додав, що не вважає криптовалюту біткоїн хорошою інвестицією. "У грошей є дві функції: засіб обміну і засіб накопичення багатства. Біткоїн зараз не ефективний у жодному з цих випадків", — сказав Даліо.

На його думку, в 2020 році в США не настане рецесія, але це може статися пізніше — вже після президентських виборів.

Довідка: Рей Даліо є засновником інвесткомпанії Bridgewater Associates. Під її управлінням перебувають активи вартістю близько $160 млрд.

інвестиції Рей Даліо