Суд визнав банкрутом "Трейд Коммодіті"

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на Finbalance.

Зазначається, що 17 грудня 2019 року Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС та залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 24.07.2019, якою в межах справи №904/1693/19 про визнання банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті" було затверджено реєстр вимог кредиторів, у т.ч. визнано вимоги фіскалів до боржника лише на 24,6 млн грн (6 черга) та відхилено вимоги на 500,6 млн грн.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що сума податкової заборгованості ТОВ "Трейд Коммодіті" на 500,6 млн грн "на час прийняття оскаржуваного рішення є неузгодженою, а тому підлягає відхиленню".

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд дозволив заочне (спеціальне) розслідування щодо директора компанії "Трейд Комодіті" Вадима Майка, який підозрюється в причетності до розкрадання 58 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони.