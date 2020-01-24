В Україні з’явилась унікальна лінія 3D-друку HP Jet Fusion 5210

У жовтні 2019 року Infomir придбав промислову лінію 3D-друку HP Jet Fusion 5210. Україна стала першою країною Східної Європи, де з’явилося таке обладнання.

Компанія розпочне друк корпусів розумних приладів і допоможе стартапам та середньому бізнесу.

Лінія 3D-друку HP Jet Fusion 5210

Альтернатива литтю

Найчастіше деталі або корпуси виробів відливають із пластику, використовуючи пресформи. Їхнє виготовлення забирає до чотирьох місяців і коштує десятки тисяч доларів. 3D-друк скорочує час на створення деталі або функційного прототипу до кількох днів.

Infomir понад 20 років використовує технологію лиття для виробництва IPTV-/OTT-приставок MAG, LED-освітлення Jooby Avenue й електролічильників Matrix AMM. Але в дрібносерійному виробництві лиття нераціональне й дуже затратне.

Розумна накладка на водомір виробництва Infomir

Infomir зіткнувся із цим під час виробництва бездротового підсилювача звуку Whooshi й розумних накладок на домашні прилади обліку води (проєкт Jooby Smart City). Завдяки 3D-друку компанія допрацювала форму прототипів і за короткий строк дістала можливість виготовляти невеликі партії корпусів по 100-200 виробів.



Денис Попов, менеджер із продукту Remote Data Management: "Багатьом продуктам не потрібні ідеальні корпуси. У таких випадках 3D-друк значно скорочує час на створення виробу: тривимірна модель перетворюється на готову деталь за лічені години".

Надалі Infomir використовуватиме власний промисловий 3D-принтер HP Jet Fusion 5210 і надасть послуги 3D-друку малому й середньому бізнесу. На офіційній сторінці проєкту можна розрахувати вартість замовлення й отримати кваліфіковану консультацію фахівців Infomir.

Кому підійде це рішення?

На лінії HP 5210 можна за короткий строк надрукувати вироби, які не поступаються якістю відлитим у формах. Робоча область друку — 38 × 28,4 × 38 см.

Таке рішення зацікавить як стартапи, так і наявний бізнес.

Павло Мараховський, керівник проєкту Jooby Smart City: "Зазвичай стартапи обмежені фінансами й строками. І нвестори хочуть якомога швидше побачити продукт, переконатися в його якості й конкурентоспроможності. 3D-друк — найдоступніший спосіб отримати невелику партію виробів за короткий строк".

Переваги HP Jet Fusion 5210

HP 5210 використовує порошкову технологію Multi Jet Fusion: фірмові термопласти HP, які виготовлено на основі поліаміду. Корпуси та деталі із цього матеріалу довговічні й стійкі до УФ-випромінювання та хімічних впливів. Вироби не потребують подальшого оброблення, всі копії готові до експлуатації одразу після друку.

3D-друк уможливлює створення виробів із заданими властивостями

Infomir розв’язав проблему дрібносерійного виробництва для себе й інших українських підприємств. Лінія HP допоможе стартапам й наявним компаніям.

Не обмежені можливостями лиття й настільних 3D-принтерів виробники зможуть виводити продукти на ринок куди швидше.