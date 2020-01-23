"Ми нянь собі самі організуємо": Ярославський відреагував на ідею Зеленського про Investment nanny

Про це він заявив під час спілкування з журналістами після Українського сніданку в Давосі, інформує БІЗНЕС.

"Мене задовольняють завжди справи, відповідей я чув і чув. Потрібно конкретно. Ми збираємося тут, на Українському сніданку, заради України. Іноземні інвестори — добре, ми — за. Але не потрібно забувати, що є і наші, місцеві хлопці", — сказав Ярославський.

На уточнююче питання журналіста, чи не відчуває пдприємець, що іноземних інвесторів будуть більше підтримувати, ніж українських Ярославський відповів: "Ні, ну ми ж самі хлопці непрості. Ми, якщо що, нянь собі самі організуємо".

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Зазначимо, що під час Українського сніданку Гончарук заявив, що для тих, хто вже інвестує в Україну, ставлення буде не гіршим, ніж для інших, для тих, кого б ми хотіли привернути.

"Звичайно, ці "інвестиційні няні" — це маркетинг, щоб привернути увагу. Я впевнений, що суть цього підходу вам добре зрозуміла. Ми хочемо, щоб у кожної людини, яка інвестує в економіку, в нашу країну був прямий контакт з урядом", — пояснив Гончарук.

Нагадаємо, 22 січня президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі анонсував запуск програми "Інвестиційна няня", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну.