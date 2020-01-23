SOCAR планує реалізувати нові проєкти в Україні

Президент Володимир Зеленський "на полях" Всесвітнього форуму у Давосі обговорив з президентом компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим можливість реалізації нових проєктів в Україні.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

Сторони наголосили на важливості інвестування в інфраструктурні проєкти, підприємства, а також газотранспортні потужності України.

Зеленський також згадав свій "продуктивний" візит до Азербайджану, який відбувся у грудні 2019 року. "Я вважаю, що він [візит] не лише вивів відносини між нашими країнами на новий рівень, а й був по-людськи теплим", – сказав Зеленський.

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