SOCAR планує реалізувати нові проєкти в Україні

Президент Володимир Зеленський "на полях" Всесвітнього форуму у Давосі обговорив з президентом компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим можливість реалізації нових проєктів в Україні.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.
Сторони наголосили на важливості інвестування в інфраструктурні проєкти, підприємства, а також газотранспортні потужності України.
Зеленський також згадав свій "продуктивний" візит до Азербайджану, який відбувся у грудні 2019 року. "Я вважаю, що він [візит] не лише вивів відносини між нашими країнами на новий рівень, а й був по-людськи теплим", – сказав Зеленський.
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Нагадаємо:
- У грудні 2019 року за результатами зустрічі з президентом України Володииром Зеленським в державній нафтовій компанії Азербайджану SOCAR заявили про намір розширити свою діяльність в Україні.
- У Давосі триває 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно. 22 та 23 січня прем’єрміністр України Олексій Гончарук планує провести у Давосі низку зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.
- 22 січня президент України Володимир Зеленський у Давосі обговорив із керівництвом компанії Cargill Inc. можливість кредитування фермерів та реформу "Укрзалізниці".