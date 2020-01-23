Україна розмістила рекордно дешеві євробонди

Міністерство фінансів розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.

Про це повідомляється на сайті відомства, інформує БІЗНЕС.

"Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

У відомстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

Крім того, прем’єрміністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд розмістив євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками через борги за шаленими відсотками.

"Простими словами, ми заміщуємо борги — віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що є вигідним для нашої держави", – пояснив прем’єр.

Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні уряд запозичує 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню економія для державного бюджету 2 млн грн на день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку.

"Це яскраво демонструє довіру інвесторів до державної політики, яку впроваджує уряд під егідою президента Володимира Зеленського. Довіра до держави — основа інвестиційного потенціалу країни. А інвестиції — це робочі місця для українців. Чим більша довіра, тим нижча відсоткова ставка. Україна на правильному шляху" — резюмував Гончарук.

В Офісі президента заначили, що в розміщенні єврооблігацій взяли участь понад 350 фондів.

Нагадаємо, Україна планувала випустити 10-річні євробонди на суму €1 млрд.