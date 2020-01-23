Гончарук обіцяє пакет привабливих законів для інвесторів

Кабінет міністрів України планує навесні 2020 року підготувати пакет законопроєктів щодо спрощення податкового законодавства.
Про це заявив прем’єрміністр України Олексій Гончарук під час Українського сніданку в Давосі, інформує БІЗНЕС.
"На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство у сторону зменшення та спрощення, але зараз рано про це говорити. Цю архітектуру ми презентуватимемо пізніше", — заявив очільник уряду.
По-перше, за його словами, кожен великий інвестор, що вкладе понад $100 млн в Україну, отримає прямі гарантії від уряду. Спеціальний закон, який має бути проголосований в парламенті, надасть уряду мандат на вирішення питань, що турбують інвесторів — від податкових пільг до земельних питань та інфраструктури", — сказав Гончарук.
По-друге, він обіцяє особливі умови для тих інвесторів, які беруть участь у приватизації. "Якщо інвестор купує підприємство вартістю від 10 мільйонів доларів, то отримає "податкові канікули" — звільнення від податку на прибуток на період до 5-ти років. Додайте сюди повернення інвестицій у модернізацію за 2-5 років — і це дуже приваблива пропозиція", — заявив прем`єр.
По-третє, планується створити спеціальний міжнародний арбітраж, який стане в нагоді для вирішення менших інвестиційних вимог (близько $10 млн і нижче), "які в іншому випадку були б надмірно дорогими для того, щоб бути переданими до арбітражу".
"Україна є однією з найпривабливіших для інвесторів економік, що розвивається. Ми хочемо, щоб інвестор відчував себе важливим і відчував турботу з боку держави. Йдеться не лише про інвесторів, які прийдуть, а й того бізнесу, який зараз працює в Україні", — наголосив глава уряду.
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Крім того, говорячи про перспективи на найближчі 5 років, серед пріоритетних напрямків Гончарук назвав енергоефективність. "Стратегічний напрямок у наступні 5 років для нашої країни — це стати сильнішими зсередими, це стати ефективнішими, в першу чергу, в плані енегетики. Ми споживаємо надто багато. Рівень втрат в окремих ураїнських містах сягає більше 50%. Це означає, що ми опалюємо Космос", — заявив прем`єр.
Другий пріоритет — це диверсифікація енергоносіїв. "Ми не повинні залежати віж однієї країни, якою б вона не була", — сказав Гончарук.
Третім напрямком, на його думку, має стати збільшення видобування власних енергоресурсів.
Нагадаємо:
- У Давосі триває 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно. 22 та 23 січня прем’єрміністр України Олексій Гончарук планує провести у Давосі низку зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.
- Українська влада планує реалізувати програму "Інвестиційна няня", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну.