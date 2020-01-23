Автомобілізація знову на порядку денному

Олег Диващук

Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

Сьогодні ЄРДР, а завтра – розшук…

Анастасія Гурська

Як "оживити" довгобуди в Україні?

Вікторія Берещак

Запуск ринку землі: поступка великим агрохолдингам…

Михайло Соколов

Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

23
Чт., січ.
21 Нові матеріали

Гончарук обіцяє пакет привабливих законів для інвесторів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України планує навесні 2020 року підготувати пакет законопроєктів щодо спрощення податкового законодавства.

Про це заявив прем’єрміністр України Олексій Гончарук під час Українського сніданку в Давосі, інформує БІЗНЕС.

"На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство у сторону зменшення та спрощення, але зараз рано про це говорити. Цю архітектуру ми презентуватимемо пізніше", — заявив очільник уряду.

По-перше, ​за його словами, кожен великий інвестор, що вкладе понад $100 млн в Україну, отримає прямі гарантії від уряду.  Спеціальний закон, який має бути проголосований в парламенті, надасть уряду мандат на вирішення питань, що турбують інвесторів — від податкових пільг до земельних питань та інфраструктури", — сказав Гончарук.

По-друге, ​він обіцяє особливі умови для тих інвесторів, які беруть участь у приватизації. "Якщо інвестор купує підприємство вартістю від 10 мільйонів доларів, то отримає "податкові канікули" — звільнення від податку на прибуток на період до 5-ти років. Додайте сюди повернення інвестицій у модернізацію за 2-5 років — і це дуже приваблива пропозиція", — заявив прем`єр.

По-третє,​ планується створити спеціальний міжнародний арбітраж, який стане в нагоді для вирішення менших інвестиційних вимог (близько $10 млн і нижче), "які в іншому випадку були б надмірно дорогими для того, щоб бути переданими до арбітражу".

"Україна є однією з найпривабливіших для інвесторів економік, що розвивається. Ми хочемо, щоб інвестор відчував себе важливим і відчував турботу з боку держави. Йдеться не лише про інвесторів, які прийдуть, а й того бізнесу, який зараз працює в Україні", — наголосив глава уряду. 

Читайте також: 

Про Давос без шапок, політики та канабісу

У Давосі стартував ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)

Крім того, говорячи про перспективи на найближчі 5 років, серед пріоритетних напрямків Гончарук назвав енергоефективність. "Стратегічний напрямок у наступні 5 років для нашої країни — це стати сильнішими зсередими, це стати ефективнішими, в першу чергу, в плані енегетики. Ми споживаємо надто багато. Рівень втрат в окремих ураїнських містах сягає більше 50%. Це означає, що ми опалюємо Космос", — заявив прем`єр.

Другий пріоритет — це диверсифікація енергоносіїв. "Ми не повинні залежати віж однієї країни, якою б вона не була", — сказав Гончарук.

Третім напрямком, на його думку, має стати збільшення видобування власних енергоресурсів. 

Нагадаємо:

  • У Давосі триває 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно. 22 та 23 січня прем’єрміністр України Олексій Гончарук планує провести у Давосі низку зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.
  • Українська влада планує реалізувати програму "Інвестиційна няня", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну.
інвестиції Олексій Гончарук