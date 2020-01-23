Гончарук обіцяє пакет привабливих законів для інвесторів

Про це заявив прем’єрміністр України Олексій Гончарук під час Українського сніданку в Давосі, інформує БІЗНЕС.

"На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство у сторону зменшення та спрощення, але зараз рано про це говорити. Цю архітектуру ми презентуватимемо пізніше", — заявив очільник уряду.

По-перше, ​за його словами, кожен великий інвестор, що вкладе понад $100 млн в Україну, отримає прямі гарантії від уряду. Спеціальний закон, який має бути проголосований в парламенті, надасть уряду мандат на вирішення питань, що турбують інвесторів — від податкових пільг до земельних питань та інфраструктури", — сказав Гончарук.



По-друге, ​він обіцяє особливі умови для тих інвесторів, які беруть участь у приватизації. "Якщо інвестор купує підприємство вартістю від 10 мільйонів доларів, то отримає "податкові канікули" — звільнення від податку на прибуток на період до 5-ти років. Додайте сюди повернення інвестицій у модернізацію за 2-5 років — і це дуже приваблива пропозиція", — заявив прем`єр.



По-третє,​ планується створити спеціальний міжнародний арбітраж, який стане в нагоді для вирішення менших інвестиційних вимог (близько $10 млн і нижче), "які в іншому випадку були б надмірно дорогими для того, щоб бути переданими до арбітражу".

"Україна є однією з найпривабливіших для інвесторів економік, що розвивається. Ми хочемо, щоб інвестор відчував себе важливим і відчував турботу з боку держави. Йдеться не лише про інвесторів, які прийдуть, а й того бізнесу, який зараз працює в Україні", — наголосив глава уряду.

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Крім того, говорячи про перспективи на найближчі 5 років, серед пріоритетних напрямків Гончарук назвав енергоефективність. "Стратегічний напрямок у наступні 5 років для нашої країни — це стати сильнішими зсередими, це стати ефективнішими, в першу чергу, в плані енегетики. Ми споживаємо надто багато. Рівень втрат в окремих ураїнських містах сягає більше 50%. Це означає, що ми опалюємо Космос", — заявив прем`єр.

Другий пріоритет — це диверсифікація енергоносіїв. "Ми не повинні залежати віж однієї країни, якою б вона не була", — сказав Гончарук.

Третім напрямком, на його думку, має стати збільшення видобування власних енергоресурсів.

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