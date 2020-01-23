В Україні створять міжнародний арбітраж для інвесторів

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до учасників Українського ланчу в Давосі, інформує БІЗНЕС.

"Ми впроваджуємо швидке повернення інвестицій у модернізацію — від двох до п’яти років замість 10 і 12. А задля гарантованого захисту права власності ми створимо в Україні міжнародний арбітраж для інвесторів", — сказав він, запрошуючи інвесторів до України.

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У свою чергу, прем`єрміністр Олексій Гончарук під час виступу на Українському сніданку додав, що спеціальний міжнародний арбітраж стане в нагоді для вирішення інвестиційних вимог, в яких йдеться про близько $10 млн і нижче.

"Ми створимо спеціальний міжнародний арбітраж — він стане в нагоді для вирішення менших інвестиційних вимог (близько $10 млн і нижче), які в іншому випадку були б надмірно дорогими для того, щоб бути переданими до арбітражу", — пояснив він.

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