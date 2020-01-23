В Україні створять міжнародний арбітраж для інвесторів

В Україні з’явиться міжнародний арбітраж для інвесторів задля гарантованого захисту права власності.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до учасників Українського ланчу в Давосі, інформує БІЗНЕС.
"Ми впроваджуємо швидке повернення інвестицій у модернізацію — від двох до п’яти років замість 10 і 12. А задля гарантованого захисту права власності ми створимо в Україні міжнародний арбітраж для інвесторів", — сказав він, запрошуючи інвесторів до України.
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У свою чергу, прем`єрміністр Олексій Гончарук під час виступу на Українському сніданку додав, що спеціальний міжнародний арбітраж стане в нагоді для вирішення інвестиційних вимог, в яких йдеться про близько $10 млн і нижче.
"Ми створимо спеціальний міжнародний арбітраж — він стане в нагоді для вирішення менших інвестиційних вимог (близько $10 млн і нижче), які в іншому випадку були б надмірно дорогими для того, щоб бути переданими до арбітражу", — пояснив він.
Нагадаємо:
- 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 — це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно.
- 22 січня президент України Володимир Зеленський оголосив у Давосі про запуск нової програми "Інвестиційна няня".