"Укрзалізницю" віддадуть в управління німецькому Deutsche Bahn на 10 років

Про це на "Українському сніданку" в Давосі заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

За його словами, Міністерство інфраструктури підписало з Deutsche Bahn відповідний меморандум про взаєморозуміння. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю. Ми пов'язуємо з цим рішенням не тільки очікування про розвиток "Укрзалізниці". Це екосистемне рішення, яке повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів", – сказав прем'єр.

Гончарук додав, що політичне рішення щодо цього вже прийнято, але потрібно ще домовлятися і погоджувати деталі рішення, а також підписати відповідні документи.

"Цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації Укрзалізниці, яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року", —написав він у Facebook.

За його словами, застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. "Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня у Києві, ми прийшли до розуміння формату співпраці, а саме — Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею. Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства. Тож одразу відкидую всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде", – наголосив голова уряду.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" підписала меморандум із китайським виробником локомотивів.