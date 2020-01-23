Investment nanny: Що запропонувала Україна інвесторам у Давосі

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує БІЗНЕС.

"Ми зараз підготували нову програму, яка називатиметься Investment nanny. Про що це говорить? Кожному інвестору, великій компанії, яка приведе в Україну $100 мільйонів і більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава вас захищатиме. У вас буде менеджер – investment nanny, який розмовляє п’ятьма мовами, і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати – будь-яке питання, будь-яка проблема вирішуватиметься в контакті з цим менеджером, і не буде жодної проблеми", – сказав президент, відповідаючи на запитання засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба на публічній сесії ВЕФ у Давосі.

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Друга пропозиція від української влади – тим, хто готовий долучитися до великої приватизації в Україні, надаватимуть податкові канікули.

"Всім інвеcторам, які готові включитися у велику приватизацію на суму $10 млн і більше, ми даємо податкові канікули – ви не будете сплачувати 5 років податок на прибуток", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно.

У рамках візиту до Давосу президент України зустрівся з директором-розпорядником МВФ, президентом Європейського банку реконструкції та розвитку та керівництвом компанії SOCAR.