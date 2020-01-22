Зеленський — інвесторам: Ми пропонуємо стати акціонерами успіху Нової України

Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних інвесторів вкладатися в Україну, яка здатна у найближчій перспективі стати лідером Східної і Центральної Європи.

Про це він заявив під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує БІЗНЕС.

"Наша філософія — перетворити наші проблеми у власну силу. Виклики, які постали перед українцями, мобілізували нас і змушують рухатися швидше, надихають робити неймовірне і неможливе...Ми програмуємо себе на позитив, на амбітні завдання. Яке, на вашу думку, ставить перед собою завдання країна, яка втратила частину своєї території та є не найбагатшою на старому континенті? Стати лідером Східної та Центральної Європи", — сказав Зеленський.

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Він вважає, що ця мета цілком досяжна, оскільки багато світових "єдинорогів" починали свій шлях "з божевільних ідей, з кількома працівниками та офісами у власному гаражі". "Ми пропонуємо стати акціонерами успіху Нової України", — звернувся український лідер до учасників форуму.

Зеленський переконаний, що сьогодні Україна "недоінвестована і недолюблена". "Що означає не інвестувати в Україну? Це стати Джорджом Беллом, який відмовився купити Гугл за мільйон доларів", — заявив президент.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно.

У рамках візиту до Давосу президент України планує зустрітися з директором-розпорядником МВФ, президентом Європейського банку реконструкції та розвитку та керівництвом компанії SOCAR.