Зеленський виступає зі спецзверненням у Давосі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Президент України Володимир Зеленський виступає зі спеціальним зверненням до учасників Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Про це повідомляє БІЗНЕС.

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Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно.

У рамках візиту до Давосу президент України планує зустрітися з директором-розпорядником МВФ, президентом Європейського банку реконструкції та розвитку та керівництвом компанії SOCAR.