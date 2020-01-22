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Зеленський виступає зі спецзверненням у Давосі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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Президент України Володимир Зеленський виступає зі спеціальним зверненням до учасників Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

 Про це повідомляє БІЗНЕС.

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У Давосі стартував ювілейний Всесвітній економічний форум (ХРОНІКА)

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно.

У рамках візиту до Давосу президент України планує зустрітися з директором-розпорядником МВФ, президентом Європейського банку реконструкції та розвитку та керівництвом компанії SOCAR.

Володимир Зеленський звернення Давос 2020