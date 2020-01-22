Зеленський закликав компанію Cargill інвестувати в український агросектор

Зустріч відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський зазначив, що в Україні запускається довгоочікувана земельна реформа, яка стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому. "Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки", – сказав український лідер.

Він також зауважив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції. "Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми", – наголосив Зеленський.

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Крім того, сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави поінформував, що нині триває активна реформа "Укрзалізниці", й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі. "У грудні 2019-го Кабінет міністрів уже схвалив запуск пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів на окремі маршрути", – сказав президент.

У свою чергу, Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад півмільярда доларів, і зауважив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до активної співпраці і назвав "новим днем" нинішню політику країни щодо інвестицій.

Нагадаємо, 21 січня у Давосі розпочав роботу 50-й Всесвітній економічний форум, в якому беруть участь 3 тисячі учасників з 117 країн, з них 53 – це лідери країн та урядів. Форум триватиме до 24 січня включно.

У рамках візиту до Давосу президент України планує зустрітися з директором-розпорядником МВФ, президентом Європейського банку реконструкції та розвитку та керівництвом компанії SOCAR.