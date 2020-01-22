Верховний суд відхилив касаційну скаргу НБУ до компанії Коломойського

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Національного банку України до компанії Ігоря Коломойського ТОВ "Гаджибей" щодо стягнення з неї іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook, інформує БІЗНЕС.

У Нацбанку наголосили, що, аби у нарадчій кімнаті ухвалити рішення про відхилення касаційної скарги, суддям Верховного Суду знадобилось менше однієї хвилини.

"До націоналізації "ПриватБанку", ексвласники банку та пов’язані з ними компанії (зокрема ТОВ "Гаджибей") поручились перед Національним банком власними статками та майном, що заборгованість за кредитами рефінансування буде погашена. Сьогодні обсяг такої заборгованості складає 7,6 млрд грн. Національний банк задля погашення частини боргу, хотів стягнути заставне майне ТОВ "Гаджибей", а саме дві земельні ділянки у Одеській області", – зазначає регулятор.

Суд вирішив, що НБУ задля погашення боргу може здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків "ПриватБанку".

"Таке рішення створює ризик, коли ексвласники "ПриватБанку" зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань", – наголосили у НБУ.

Нагадаємо, Господарський суд Львіської області у повному обсязі задовольнив позов Нацбанку про стягнення з ПАТ "Дніпрометалсервіс", пов'язаного з ексвласником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським нерухомості, вартість якої перевищує 100 млн грн.