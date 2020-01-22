Мін`юст фіксує суттєве зменшення кількості скарг на рейдерство

За останні два місяці Міністерство юстиції зафіксувало лише 7 випадків неправомірної держреєстрації майнових та корпоративних прав, тоді як минулого року в цілому на розгляді міністерства перебувало 1729 скарг.

Відповідні дані озвучила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Федерації роботодавців України (ФРУ).

За її словами, сутуація дещо покращилася завдяки змінам у законодавстві з протидії рейдерству, що набули чинності 2 жовтня 2019 року. У першу чергу, це пов’язано з припиненням діяльності так званих акредитованих суб’єктів державної реєстрації – держреєстраторів комунальних підприємств, які, за статистикою Комітету ФРУ з питань захисту бізнесу та прав власності, сприяли рейдерам, вносячи неправомірні записи до відповідних держреєстрів.

Головними завданням у боротьбі з рейдерством у Мінюсті вважають санацію сфери державної реєстрації після негативної діяльності акредитованих суб’єктів, встановлення механізму невідкладного (в окремих випадках – протягом 24 годин) розгляду скарг Колегією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, створення електронної системи нотаріату тощо.

У ФРУ також підтвердили, що останнім часом поменшало скарг до Федерації на рейдерство, натомість побільшало випадків, які можуть свідчити про наміри "загарбників" захопити майно підприємств або заволодіти корпоративними правами у майбутньому.

"Маються на увазі спроби поставити під сумнів договори купівлі-продажу активів, а також звичайне шахрайство: підроблення продукції підприємств, укладання договорів від їх імені і навіть участь у публічних закупівлях замість існуючих. Тому дуже важливо здійснювати попередній моніторинг, аби держреєстратор, перед тим, як здійснити певні дії, володів усією інформацією, образно кажучи, мав усі попередні "стопи", — сказав директор департаменту з питань захисту бізнесу та прав власності Олег Вачаєв.

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