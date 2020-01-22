В офісі "Фаворит Спорт" і в будинках співробітників проходять обшуки — ЗМІ

В офісах беттінгової компанії FAVBET, яка працює в Україні під брендом Favorit Sport, проходять обшуки.
Про це AIN.UA стало відомо з джерел, знайомих з ситуацією, інформує БІЗНЕС.
Повідомляється, що обшуки проводяться також в будинках співробітників. Про причини обшуків поки невідомо.
У самій компанії підтвердили, що на даний момент точки прийому ставок "Фаворит Спорт" закриті через дії правоохоронних органів.
Повідомлення про це передає Facebook-бот компанії, під час запиту про виплату.
Нагадаємо, 21 січня, у Києві правоохоронці проводили обшуки у магазинах відомої торговельної мережі через продаж фальсифікату.