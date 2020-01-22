Тримаємо курс на стандарти ЄС?

Дмитро Кирилюк

Сьогодні ЄРДР, а завтра – розшук…

Анастасія Гурська

Як "оживити" довгобуди в Україні?

Вікторія Берещак

Запуск ринку землі: поступка великим агрохолдингам…

Михайло Соколов

Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

22
Ср., січ.
26 Нові матеріали

В офісі "Фаворит Спорт" і в будинках співробітників проходять обшуки — ЗМІ

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

В офісах беттінгової компанії FAVBET, яка працює в Україні під брендом Favorit Sport, проходять обшуки.

Про це AIN.UA стало відомо з джерел, знайомих з ситуацією, інформує БІЗНЕС.

Повідомляється, що обшуки проводяться також в будинках співробітників. Про причини обшуків поки невідомо.

У самій компанії підтвердили, що на даний момент точки прийому ставок "Фаворит Спорт" закриті через дії правоохоронних органів.

Повідомлення про це передає Facebook-бот компанії, під час запиту про виплату.

28ee6a3 fav1 768x612 55fef

Нагадаємо, 21 січня, у Києві правоохоронці проводили обшуки у магазинах відомої торговельної мережі через продаж фальсифікату.

обшуки FAVBET "Фаворит Спорт"