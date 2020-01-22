Е-суд: Українців завчасно сповіщатимуть про судові засідання

Державан судова адміністрація (ДСА) відкрила судовий розклад. Тож відтепер українці отримуватимуть сповіщення одразу, як тільки з’явиться інформація про їх судове засідання.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Опендатабот.

Зазначається, що до цього дані про судовий розклад були закритими, а тисячі українців дізнавалися про судове засідання чи його перенесення запізно.

З цієї причини щороку близько 50 тисяч громадян пропускали судові засідання.

Раніше, щоб не пропустити сповіщення про суд, потрібно було регулярно перевіряти свою електронну скриньку (це можливо лише, якщо імейл зареєстровано в акаунті ДСА) та кореспонденцію за місцем постійної реєстрації або ж шукати своє засідання на офіційному сайті судової адміністрації. Робити це можна було лише в ручному режимі.

"Торік ми додали вимогу до ДСА відкрити Реєстр судових засідань у наш список завдань для державних органів. А вже цього року ці дані відкриті й доступні для всіх українців. Тепер Опендатабот може оперативно, безкоштовно й у зручній формі повідомляти про всі судові засідання, де людина виступає фігурантом", — каже керівник сервісу Олексій Іванкін.

За даними Опендатабот, на найближчий час в Україні заплановано 434 тисяч судових засідань. З них 22 420 — це адміністративні суди, 13 502 — господарських та 395 451 — цивільних та кримінальних.

Найбільша кількість судових справ стосується стягнення заборгованості (52 021 справа), розірвання шлюбу (26 474) та крадіжок (25 941).

Водночас в Опендатабот наголошують на необхідності продовжити розвиток сервісів, які допоможуть громадянам швидко реалізовувати своє право на судовий захист. Наступним таким сервісом, на думку експертів, повинен стати проєкт "Електронний суд".

"Наразі Електронний суд формально існує в Україні з 2013 року та досі перебуває у стані пілотного проекту, повноцінно його використовувати немає можливості. Щоб створити нову платформу для подачі позовів в електронній формі, потрібно повністю переглянути діючий функціонал та, найголовніше, закріпити таку можливість законодавчо", — кажуть представники сервісу.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, станом на кінець 2019 року до реєстру боржників внесено понад 1,7 млн українців.