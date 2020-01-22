Неконтрольований імпорт автохлама фактично знищив ринок нових авто — глава Федерації автопрому

Про це заявив заступник голови наглядової ради "Єврокар", глава Федерації автопрому України Олег Боярин у інтерв'ю Федерації роботодавців України, інформує БІЗНЕС.

"Як можна говорити про ведення цивілізованого автомобільного бізнесу в країні, де контрабандні схеми отримують законодавчі послаблення, а імпорт старих автомобілів знаходиться в кращих умовах порівняно з ринком нових автомобілів? Зниження ставок акцизного податку, введення пільгового режиму і продовження періоду розмитнення, скасування вимог щодо відповідності екологічних норм для імпортованих автомобілів, що були у вжитку — така політика відвертої підтримки б/у автомобілів не могла не змінити структуру первинного ринку легкових автомобілів в Україні. На один проданий новий автомобіль припадає продаж чотирьох-п'яти б/у авто", — сказав Боярин.

За його словами, підтримка імпорту старих автомобілів загрожує екології. "Поки весь світ переглядає екологічну політику і вводить нові вимоги до екостандартів, розробляє нові технології в напрямку тотальної електрифікації, Україна стрімко котиться назад в минуле. Україна очолює світовий антирейтинг за показником смертності від забруднення повітря на 100 тис. людей — таку статистику наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. І це не дивно, з огляду на величезну кількість викидів від старого автотранспорту, адже середній вік парку легкових автомобілів в Україні — 22,2 року. Для порівняння — це в два рази більше, ніж в ЄС (11,1 років)", — повідомив глава Федерації автопрому.

Він констатує, що за останні роки Україна стала майданчиком для ввезення по суті "металобрухту на колесах" з Європи. "Неконтрольований імпорт автохлама фактично знищила ринок нових автомобілів... Це потребує вжиття невідкладних заходів щодо створення екосистеми сталого транспорту і довгострокової екологічної стратегії... Хотілося б тільки зміни структури ринку, адже практично весь імпорт на даний момент — це б/у автомобілі", — каже Боярин.

Водночас він вказав і на позитивні фактори. Зокрема, за даними МВС, зростання ринку електромобілів в Україні у 2019 році склав 56%.

Загалом у Федерації автопрому Україниу очікують помірного зростання вітчизняного автопрому в поточному році. "Навряд чи варто очікувати великого прориву. За нашими обережними прогнозами, ринок досягне позначки в 100 тисяч автомобілів", — підсумував Боярин.

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