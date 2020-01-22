Україна планує випустити 10-річні євробонди на суму €1 млрд

Міністерство фінансів України розпочало процес залучення першої зовнішньої позики у 2020 році.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт відомства.

"Мінфін залучив BNP Paribas, J.P. Morgan та Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами сьогодні, 22 січня", – зазначили у міністерстві.

Згідно з повідомленням, запозичення здійснюватимуть у євро. Дохідність таких єврооблігацій прогнозують на рівні 5%, а обсяг має становити щонайменше €1 млрд.

Єврооблігації зможуть перебалансувати валютний ризик держборгу України і підтримати приплив євро в країну, компенсуючи відтік платіжного балансу, в основному в євро, розповіли у міністерстві виданню НВ.

Згідно з інформацією Мінфіну, бажання залучити гроші зараз пояснюється тим, що цей випуск відбувається після успішного завершення президентських і парламентських виборів в квітні і липні 2019 року, а також стійкого економічного зростання протягом 15 кварталів поспіль.

Нагадаємо, українські євробонди придбали інвестори з 25 країн.