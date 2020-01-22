Українські інноватори презентували "розумні" ферми у Кувейті

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу IDA.

Близько 30 компаній з України прибули до Кувейту для презентації передових досягнень у сфері смарт-технологій, легкої та харчової промисловості, медицини, моди, інвестиційних можливостей тощо.

Увагу бізнес-спільноти Кувейту привернула, зокрема, розробка українських інноваторів Smart Oasis Farm. Це повністю автономна багаторівнева indoor-ферма, в якій можна вирощувати свіжу органічну їжу цілий рік у будь-якому кліматичному поясі без необхідності підключення до водопостачання.

Технологію збирання конденсату з повітря команда компанії IDA вже апробувала у рамках реалізації проєкту Smart Oasis Lounge. Автономні фонтани українських розробників, що конденсують воду з повітря, вже розташувались в інноваційному дубайському парку Al Mamzar Smart Park. Окрім цього, дану технологію використовують в автономних системах очищення сонячних панелей Smart Oasis Solar, які забезпечують максимальну щоденну ефективність генерації сонячної енергії. Наразі ж основний фокус розробників IDA – indoor-фармінг.

Зовні "розумна ферма" складається з теплоізольованих контейнерів для перевезень. Усередині конструкції технології конденсують воду з повітря, перетворюють її в туман, збагачують поживними речовинами й киснем, після чого ним живлять коріння рослин. Для освітлення рослин використовують світлодіоди повного спектра. За словами засновника проєкту Алекса Приходька, така технологія дозволяє підвищити врожайність вдвічі у порівнянні з рішеннями, які вже існують на ринку.

"Кожна теплиця може виробляти до 6000 кг зелені на рік. За нашими підрахунками її рентабельність значно більша у порівнянні з конкурентами та складає від 6 місяців до 4 років", – розповів бізнесмен.

Зараз команда працює над роботизацією посадки, пересадки й збирання врожаю, щоб виключити людські помилки. У найближчому майбутньому за всіма процесами стежитиме програма-агротехнолог, яка зможе на 90% замінити людину.

Читайте також:

EXPO — каталізатор економічного розвитку країн

Україна на EXPO 2020

Напередодні поїздки до Кувейту компанія IDA домовилась про співпрацю з дослідниками Національного університету біоресурсів і природокористування України з метою поглибленого вивчення сфери indoor-фармінг, яка до цього часу в Україні не вивчалась на науковому рівні.

Після презентації у Кувейті українські винахідники продовжать готуватися до Всесвітньої виставки EXPO-2020 (Дубай, ОАЕ), де представлятимуть Україну у Національному павільйоні. Для цього планується залучити $800 тис. інвестицій.

Нагадаємо, в Україні реалізується унікальний проєкт Smart Oasis, мета якого напоїти водою весь світ.